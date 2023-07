Visite théatralisée Mairie de Verfeil Verfeil Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Verfeil Visite théatralisée Mairie de Verfeil Verfeil, 16 septembre 2023, Verfeil. Visite théatralisée Samedi 16 septembre, 14h00 Mairie de Verfeil Gratuit. Entrée libre. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter au 06 76 62 21 78 ou par mail à l’adresse : culture@mairie-verfeil31.fr. Vous pouvez également visiter notre site web : www.mairie-verfeil31.fr. Venez explorer le charme authentique du village de Verfeil lors d’une visite originale et singulière. Mairie de Verfeil 3 rue Vauraise, 31590 Verfeil Verfeil 31590 Haute-Garonne Occitanie 05 62 22 02 42 http://www.mairie-verfeil31.fr Situé aux portes du Tarn, du Lauragais et du Pays Tolosan, dans le triangle historique du Pastel, Verfeil cité cathare (Verfuèlh en occitan), vous ouvre ses Portes dans le cadre authentique d’un village médiéval. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

