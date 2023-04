Circuit : randonnée commentée Mairie de Vauville la Hague Catégories d’Évènement: La Hague

Circuit : randonnée commentée Mairie de Vauville, 17 septembre 2023, la Hague.

Dimanche 17 septembre, 15h00

Vauville est lieu hors du temps. Ce territoire exceptionnel en Europe dévoile des plages fossilisées datant de plus de 450 millions d'années. On y trouve également les étonnantes « Pierres Pouquelées », allée couverte du néolithique dont 4500 ans et à quelques pas, les schistes de Beaumont, qui renferment une faune de 480 millions d'années comme des trilobites, des nautiles…

Découverte des landes et du bourg de Vauville

