Rencontres citoyennes – Du 20 au 24 Novembre 20 – 24 novembre Mairie de Varennes-Vauzelles

Rencontres Citoyennes, un échange privilégié avec vos élus pour l’avenir de notre ville

La Municipalité invite de nouveau les Vauzelliennes et les Vauzelliens à participer aux rencontres citoyennes, du 20 au 24 novembre. Pour faciliter les échanges, trois dates sont prévues dans les différents secteurs de la ville.

Avec ces rendez-vous, les élus souhaitent échanger avec les habitants dans le but de construire l’avenir de Varennes-Vauzelles. Ils discuteront ensemble de l’avancée des actions en cours et des futurs projets.

La Municipalité donne la parole aux habitants, pour construire leur ville de demain et pour discuter ensemble des différents enjeux auxquels la commune est confrontée.

Lundi 20 novembre à 18h – Salle Marcel Paul (quartiers Veninges et Florenville)

Mercredi 22 novembre à 18h – Salle d’activités de l’École du Bourg – (quartiers Vernuche, Varennes-Bourg, Boulorges et Foncelin)

Vendredi 24 novembre à 18h – Centre Gérard Philipe, 54 avenue Louis Fouchère – (quartiers Henri Choquet, du Crot-Cizeau à la Rue André Desvignes, Les Bourdons, la Cité Jardin, Les Carpeaux, Clos St Louis et Le Dépôt)

