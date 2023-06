Commémoration – 27 mai Mairie de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles Commémoration – 27 mai Mairie de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles, 27 mai 2023, Varennes-Vauzelles. Commémoration – 27 mai Samedi 27 mai, 11h00 Mairie de Varennes-Vauzelles La ville de Varennes-Vauzelles vous invite à la cérémonie organisée piur la Journée Nationale de la Résistance, le 27 mai.

Rdv à 11h devant la Stèle de la Mairie. Garde à vous

Montée des couleurs

Lecture des messages

Dépôt des gerbes

Sonnerie aux morts

Minute de silence

Marseillaise, Chant des partisans, Chant des marais À l’issue, un verre de l’amitié sera partagé dans le hall du Centre Gérard Philipe. Mairie de Varennes-Vauzelles 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Château de Véninges Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T11:00:00+02:00 – 2023-05-27T12:00:00+02:00

2023-05-27T11:00:00+02:00 – 2023-05-27T12:00:00+02:00 cérémonie commémoration Varennes-Vauzelles Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Lieu Mairie de Varennes-Vauzelles Adresse 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Ville Varennes-Vauzelles Departement Nièvre Lieu Ville Mairie de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles

Mairie de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-vauzelles/

Commémoration – 27 mai Mairie de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 2023-05-27 was last modified: by Commémoration – 27 mai Mairie de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Mairie de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 27 mai 2023