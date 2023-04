Rencontres citoyennes – Du 5 au 13 mai Mairie de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Rencontres citoyennes – Du 5 au 13 mai Mairie de Varennes-Vauzelles, 5 mai 2023, Varennes-Vauzelles. Rencontres citoyennes – Du 5 au 13 mai 5 – 13 mai Mairie de Varennes-Vauzelles Rencontres Citoyennes, un échange privilégié avec vos élus pour l’avenir de notre ville La Municipalité invite de nouveau les Vauzelliennes et les Vauzelliens à participer aux rencontres citoyennes, 5 au 13 mai. Pour faciliter les échanges, quatre dates sont prévues dans les différents secteurs de la ville. La Municipalité donne la parole aux Vauzelliennes et aux Vauzelliens, pour construire leur ville de demain et pour discuter ensemble des différents enjeux auxquels la commune est confrontée. Vendredi 5 mai à 18h30 – Salle d’activités de l’École du Bourg – (quartiers Vernuche, Varennes-Bourg, Boulorges et Foncelin)

Mercredi 10 mai à 18h – Salle Marcel Paul (quartiers Veninges et Florenville)

Vendredi 12 mai à 18h – Salle des réceptions (Mairie : 54 avenue Louis Fouchère) (quartiers Henri Choquet, du Crot-Cizeau à la Rue André Desvignes, Les Bourdons et la Cité Jardin (de la Mairie à la Place de l’Église))

Samedi 13 mai à 10h – Hôtel du Nivernais – (quartiers La Cité (à partir de la Place de l’Église), Les Carpeaux, Clos St Louis et Le Dépôt) Mairie de Varennes-Vauzelles 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Château de Véninges Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

