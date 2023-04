Commémoration – 30 avril Mairie de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Commémoration – 30 avril Mairie de Varennes-Vauzelles, 30 avril 2023, Varennes-Vauzelles. Commémoration – 30 avril Dimanche 30 avril, 10h00 Mairie de Varennes-Vauzelles La ville de Varennes-Vauzelles vous invite à la cérémonie organisée dans le cadre de la Journée du Souvenir des victimes de la déportation et morts dans les camps de concentration du 3ème REICH au cours de la guerre 1939-1945.

Rdv à 10h devant la Stèle de la Mairie. Garde à vous

Montée des couleurs

Lecture du message

Dépôt de gerbe

Sonnerie aux morts

Minute de silence

Marseillaise

Chant du Marais A l’issue, un verre de l’amitié sera partagé dans le hall du Centre Gérard Philipe. Mairie de Varennes-Vauzelles 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Château de Véninges Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

