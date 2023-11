[Conférence] Des impressionnistes sur la côte Dieppe-Pourville-Varengeville Mairie de Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer, 25 novembre 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

Philippe Clochepin interviendra lors de cette conférence intitulée : « A la rencontre des Impressionnistes à Dieppe, Pourville et Varengeville »..

Mairie de Varengeville-sur-Mer

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



Philippe Clochepin will give a talk entitled « Meeting the Impressionists in Dieppe, Pourville and Varengeville ».

Philippe Clochepin pronunciará una conferencia titulada « Encuentro con los impresionistas en Dieppe, Pourville y Varengeville ».

Philippe Clochepin wird bei dieser Konferenz mit dem Titel: « A la rencontre des Impressionnistes à Dieppe, Pourville et Varengeville » (Auf den Spuren der Impressionisten in Dieppe, Pourville und Varengeville) sprechen.

