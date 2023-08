Marche de l’Enclave des Papes Mairie de Valréas Valréas, 14 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

La Marche de l’Enclave des Papes est une randonnée pédestre solidaire de 8 à 42 km. La marche vous fera traverser de beaux paysages et des quartiers historiques du Haut Vaucluse.

Accessible au plus grand nombre, ce n’est pas une compétition !.

2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

Mairie de Valréas Place Aristide Briand

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Marche de l’Enclave des Papes is an 8 to 42 km solidarity hike. The walk takes you through the beautiful countryside and historic districts of the Haut Vaucluse.

Accessible to all, it’s not a competition!

La Marche de l’Enclave des Papes es un paseo solidario de 8 a 42 km. La marcha discurre por bellos paisajes y barrios históricos del Haut Vaucluse.

Accesible al mayor número de personas posible, ¡no se trata de una competición!

Der Marche de l’Enclave des Papes ist eine solidarische Wanderung von 8 bis 42 km Länge. Die Wanderung führt Sie durch schöne Landschaften und historische Viertel der Haut Vaucluse.

Sie ist für möglichst viele Menschen zugänglich und kein Wettkampf!

