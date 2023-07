GR5 : sur la route des Grandes Alpes Mairie de Vacheresse Vacheresse, 16 septembre 2023, Vacheresse.

GR5 : sur la route des Grandes Alpes Samedi 16 septembre, 10h00 Mairie de Vacheresse Sur inscription inscriptions dans les bureaux d’informations touristiques Pays d’Évian – vallée d’Abondance

Avec une fréquentation croissante d’année en année, l’itinéraire français de la traversée des Alpes à pied (640km de St Gingolph à Nice) fait désormais partie de notre patrimoine montagnard qui a marqué des générations de randonneurs. Venez randonner avec un guide expert de l’itinérance, sur une étape du célèbre GR5, entre Vacheresse et La Chapelle d’Abondance et revisitez l’histoire des GR.

Randonnée d’une journée, à un rythme modéré, accessible aux personnes ayant l’expérience d’avoir marché une journée entière. Dénivelé : 300m positif, 650m négatif. Prévoir de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés à la météo, de l’eau et le pique-nique du midi. Retour en bus (prévoir 1,2€ en monnaie par personne).

Rdv Mairie de Vacheresse (covoiturage jusqu’au point de départ)

Mairie de Vacheresse vacheresse Vacheresse 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Benoit Gascard