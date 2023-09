Visite guidée du village de Tresses Mairie de Tresses Tresses Catégories d’Évènement: Gironde

Tresses Visite guidée du village de Tresses Mairie de Tresses Tresses, 16 septembre 2023, Tresses. Visite guidée du village de Tresses 16 et 17 septembre Mairie de Tresses Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Prévoir des chaussures de marche. Venez visiter le centre historique de Tresses et ses secrets. Comme chaque année à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Michel Harpillard, ancien adjoint à la culture de Tresses, vous propose la visite du centre historique de la commune. Deux séances sont proposées :

– Samedi 16 septembre à 15h

– Dimanche 17 septembre à 15h Mairie de Tresses Avenue des écoles, 33370 Tresses Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 34 13 27 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@tresses.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 ©mairiedetresses Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Tresses Autres Lieu Mairie de Tresses Adresse Avenue des écoles, 33370 Tresses Ville Tresses Departement Gironde Lieu Ville Mairie de Tresses Tresses latitude longitude 44.847746;-0.463786

Mairie de Tresses Tresses Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tresses/