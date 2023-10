EXPO 2023 – Paysages Mairie de Trélissac Trélissac, 2 novembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Du 2 au 30 Novembre

Exposition de l’artiste Marcel Caleix, peintre, aquarelliste et pastelliste.

Marcel Caleix est un artiste peintre, aquarelliste et pastelliste Périgourdin

L’artiste découvre et développe son goût pour le dessin depuis son plus jeune âge.

Suite aux conseils très appréciés de peintres périgourdins tels que Gauthier, Callerot, Enard ou encore Pajot, Marcel Caleix participe aux séances du soir de la Société des Beaux-Arts du Périgord.

Dès lors, travaillant successivement le pastel gras, l’aquarelle ou encore la peinture à l’huile, l’artiste puise son inspiration dans les formes et les couleurs de la nature.

Aujourd’hui, sans délaisser le figuratif, l’évolution de son art le conduit vers des œuvres à l’encre. Bien plus abstraites, il reste inspiré par ce Périgord qui lui est si cher, mais il laisse chacun y découvrir ce qu’il souhaite..

2023-11-02 fin : 2023-11-30 . EUR.

Mairie de Trélissac Place Napoléon Magne

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



November 2 to 30

Exhibition by artist Marcel Caleix, painter, watercolorist and pastellist.

Marcel Caleix is a painter, watercolorist and pastellist from Périgord

The artist discovered and developed his taste for drawing at an early age.

Following the much-appreciated advice of Périgord painters such as Gauthier, Callerot, Enard and Pajot, Marcel Caleix took part in the evening sessions of the Société des Beaux-Arts du Périgord.

From then on, working successively in oil pastel, watercolor and oil paint, the artist drew his inspiration from the shapes and colors of nature.

Today, without abandoning the figurative, the evolution of his art has led him to work in ink. Much more abstract, he remains inspired by the Périgord region that is so dear to him, but he leaves it up to everyone to discover what they wish.

Del 2 al 30 de noviembre

Exposición del artista Marcel Caleix, pintor, acuarelista y pastelista.

Marcel Caleix es un pintor, acuarelista y pastelista del Périgord

El artista descubrió y desarrolló su gusto por el dibujo a una edad temprana.

Siguiendo los apreciados consejos de pintores del Périgord como Gauthier, Callerot, Enard y Pajot, Marcel Caleix participa en las sesiones nocturnas de la Sociedad de Bellas Artes del Périgord.

A partir de entonces, el artista se inspira en las formas y los colores de la naturaleza, trabajando sucesivamente el pastel al óleo, la acuarela y el óleo.

Hoy en día, sin abandonar lo figurativo, la evolución de su arte le ha llevado a trabajar con tinta. Mucho más abstracto, sigue inspirándose en la región del Périgord que tanto aprecia, pero deja que cada cual descubra lo que quiera.

Vom 2. bis 30. November

Ausstellung des Künstlers Marcel Caleix, Maler, Aquarellist und Pastellmaler.

Marcel Caleix ist ein Maler, Aquarell- und Pastellmaler aus Perigourdin

Der Künstler entdeckte und entwickelte seine Vorliebe für das Zeichnen bereits in jungen Jahren.

Nach den hochgeschätzten Ratschlägen von Malern aus dem Périgord wie Gauthier, Callerot, Enard oder Pajot nahm Marcel Caleix an den abendlichen Sitzungen der Société des Beaux-Arts du Périgord teil.

Von da an arbeitete er mit Öl-, Aquarell- und Pastellfarben und schöpfte seine Inspiration aus den Formen und Farben der Natur.

Ohne das Gegenständliche zu vernachlässigen, führt ihn die Entwicklung seiner Kunst heute zu Werken mit Tinte. Er lässt sich weiterhin von dem Périgord inspirieren, das ihm so sehr am Herzen liegt.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT de Périgueux