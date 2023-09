La Joséphine Mairie de Treize-Septiers Treize-Septiers Catégories d’Évènement: Treize-Septiers

Vendée La Joséphine Mairie de Treize-Septiers Treize-Septiers, 1 octobre 2023, Treize-Septiers. La Joséphine Dimanche 1 octobre, 09h30 Mairie de Treize-Septiers ⚠️ Pensez à vous inscrire sur le site officiel de La Joséphine pour participer à notre marche/course organisée le 1er octobre à Treize-Septiers. Rdv à 9h30 devant la mairie pour le départ groupé. On vous attend nombreuses pour créer notre belle vague rose.

#treizeseptiers #jesuisjosephine Top départ !

Les inscriptions à la 9e édition de La Joséphine, course et marche solidaire 100% féminine sont ouvertes ! Vous avez jusqu’au 7 octobre pour vous engager. Mairie de Treize-Septiers 6 Rue de la Roche Saint-André, 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://lrsy.fr/lajosephine »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

