La Joséphine Mairie de Treize-Septiers, 2 octobre 2022, Treize-Septiers. La Joséphine Dimanche 2 octobre, 09h30 Mairie de Treize-Septiers La Joséphine Mairie de Treize-Septiers 6 Rue de la Roche Saint-André, 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire Un départ groupé est proposé pour les Joséphines qui le souhaitent le dimanche 2 octobre à 9h30. Rendez-vous parking de la mairie.

Alors n’hésitez pas à enfiler votre tee-shirt rose et c’est partie pour 5km !

Et n’oubliez pas de faire voyager la vague rose en vous prenant en photos et en la partageant sur les réseaux sociaux avec le hashtag : #jesuisjosephine et #jesuisjosephineatreizeseptiers

#treizeseptiers #liguecontrelecancer

2022-10-02T09:30:00+02:00

2022-10-02T12:00:00+02:00

