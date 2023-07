Visitez un citerneau et son village Mairie de Trampot Trampot Catégories d’Évènement: Trampot

Vosges Visitez un citerneau et son village Mairie de Trampot Trampot, 16 septembre 2023, Trampot. Visitez un citerneau et son village 16 et 17 septembre Mairie de Trampot Visite guidée gratuite – entrée libre Visitez Trampot, un village du plateau entre Meuse et Marne. Prévoyez vos chaussures les plus confortables pour la visite d’une heure. Rendez-vous devant la mairie. Mairie de Trampot 1 rue Morée, 88350 Trampot Trampot 88350 Vosges Grand Est Le village de Trampot recèle de trésors de l’art de la construction paysanne qui fait – pour combien de temps encore ? – l’identité de nos villages et de notre territoire, loin de la mondialisation et de la banalisation. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

