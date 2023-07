Visites guidées Mairie de Tournehem Tournehem-sur-la-Hem Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Tournehem-sur-la-Hem Visites guidées Mairie de Tournehem Tournehem-sur-la-Hem, 17 septembre 2023, Tournehem-sur-la-Hem. Visites guidées Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Mairie de Tournehem Gratuit. Possibilité d’assister à l’intégralité des visites ou de les faire séparément. Partez à la rencontre du centre-bourg historique de Tournehem-sur-la-Hem lors d’une visite guidée à 15h. Retrouvez votre guide à 16h pour une découverte de l’église Saint-Médard de style gothique datant des XVIIe et XVIIIe siècles. À 17h, assistez à une présentation de la tribune de l’orgue et d’un mini-récital par Sophie Lechelle.

Centre-bourg de Tournehem-sur-la-Hem, départ à la mairie, dimanche à 15h

Église Saint-Médard, rendez-vous à l’entrée de l’église, dimanche à 16h

Tribune de l’orgue de l’église Saint-Médard, dimanche à 17h Mairie de Tournehem 4 place de la Comtesse-Mahaut-d’Artois – 62890 Tournehem-sur-la-Hem Tournehem-sur-la-Hem 62890 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais, Tournehem-sur-la-Hem Autres Lieu Mairie de Tournehem Adresse 4 place de la Comtesse-Mahaut-d'Artois - 62890 Tournehem-sur-la-Hem Ville Tournehem-sur-la-Hem Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Mairie de Tournehem Tournehem-sur-la-Hem

Mairie de Tournehem Tournehem-sur-la-Hem Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournehem-sur-la-hem/