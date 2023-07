Balade commentée Mairie de Tournehem Tournehem-sur-la-Hem Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Balade commentée Samedi 16 septembre, 15h00 Mairie de Tournehem Départ à la mairie de Tournehem-sur-la-Hem. Durée : 4h (marche non sportive). Gratuit. Apprenez-en davantage sur la tradition aujourd'hui disparue du pèlerinage effectué par les habitants des villages des alentours de la forêt pour une messe ou plus… lors de la fête de l'Assomption (quinze août). Le retour sera l'occasion d'admirer les magnifiques paysages de la Vallée de la Hem et, au-delà des collines, la plaine maritime. Mairie de Tournehem 4 place de la Comtesse-Mahaut-d'Artois – 62890 Tournehem-sur-la-Hem Tournehem-sur-la-Hem 62890 Pas-de-Calais Hauts-de-France

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Pas-de-Calais, Tournehem-sur-la-Hem

