Comprendre le fonctionnement d’une copropriété Mairie de Tourcoing, salle du Conseil Municipal Tourcoing, 16 novembre 2023, Tourcoing.

Comprendre le fonctionnement d’une copropriété Jeudi 16 novembre, 18h30 Mairie de Tourcoing, salle du Conseil Municipal Inscription directement au standard de la Mairie au 03 20 23 37 00

Comprendre le fonctionnement d’une copropriété

Urbanis propose une séance aux copropriétaires et futurs copropriétaires sur le b.a.-ba de la copropriété : le principe, sa défnition, son fonctionnement général au regard des textes de loi. Urbanis présente les documents essentiels qui la caractérise et aborde les modes de gestion possibles. Assistez au webinaire pour comprendre et maîtriser ces différents aspects. Animé par Urbanis, opérateur AMELIO pour les copropriétés.

→ Jeudi 16 novembre 2023 de 18h30 à 20h

Conférence à l’Hôtel de ville de Tourcoing

Inscription directement au standard de la Mairie au 03 20 23 37 00

Mairie de Tourcoing, salle du Conseil Municipal Mairie de tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 23 37 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

Copropriétés

AMELIO