Tamanoir et papillon, grizzly et poisson, gorille roi de la banane, animaux et autres chimères revisités. Oiseaux drôles et colorés, Décors imaginaires et oniriques

Exposition du 03 au 27 Janvier 2023 – Vernissage le 04 à partir de 18h

« Malheureusement, malgré ses qualités et son humour, nous sommes au regret de ne pouvoir en envisager la publication. » Ainsi Kafka sonne le glas ! C’est sur ces mots négativement flatteurs que l’équipe des éditions Les Échappés (Charlie Hebdo) a rembarré ma deuxième B.D « Nada, Niet, Zero » fin 2022. Bête & méchant ou hypocrite flagorneur ? Alors… que fait-on ?

On garde foi et on se bat en Absurdie ! Courage ! On essaye de remonter le niveau et on soutient la liberté d’expression à vie !

Quid de la dédication, l’abnégation, l’humour, des histoires, de la créativité, l’inventivité, de l’imagination, des idées, de la poésie, de la virtuosité vertueuse ? Du talent mais surtout… de l’humilité de l’Homme humble & modeste ? Visiblement ça n’intéresse pas ou plus grand monde dans le « milieu professionnel artistique français » ! Sauf que dans la rue, sur net, le public intergénérationnel, il aime !

Quid des défenseurs, mécènes, soutiens de l’Art ? Du panache Français ? Ah ! Serais-je l’armée d’un seul, bande de châtrés ? Non ! Heureusement et merci ; il y a des signes !

Lors de cette exposition (aquarelles, encres de chine, acryliques) à la mairie de Toulouse, l’on pourra découvrir une légère partie de mon univers. Tamanoir et papillon, grizzly et poisson, gorille roi de la banane, animaux et autres chimères revisités. Oiseaux drôles et colorés, l’oizo français ; marinière et béret. Décors imaginaires et oniriques en couleurs ainsi qu’en N&B. Également, un hommage à Notre Dame et « l’amitié » Franco-allemande. Sera présentée « Monde de Porcs, de Truies & de Cochons » (visuel de l’invitation), aquarelle d’1mètre sur 70cm, prix lauréat Aquarelle 2021 Mondial Art Academia. Également Fisty, le Dragon Vert d’1m70, silhouette acrylique découpée et peinte sur bois avec l’aide du sculpteur Claude Fauré. Il est le jumeau d’une des 5 silhouettes offertes et déposées dans Toulouse le 17 décembre 2022 lors de l’opération « Street-art pour Noël ».

Comme toujours (et à jamais), merci à ceux qui me soutiennent ! Vous êtes tous invités au vernissage le 04 janvier 2023 à 18h – Hôtel de ville de Toulouse (Capitole)

Je remercie particulièrement Lydia Cara-Scotto pour son aide et sans qui cette exposition n’aurait jamais eu lieu.

Joyeux Noël et belle et bonne année 2023 à toutes & tous !

Artistiquement,

Olivier Giner



