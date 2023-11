Spectacle « Raconte-moi une histoire… magique » Mairie de Tôtes Salle du 1er étage Tôtes, 12 décembre 2023, Tôtes.

Tôtes,Seine-Maritime

La Bibliothèque de Tôtes vous invite à partager un moment magique en compagnie de Tomarel, magicien conteur pour petits et grands.

Le conteur magicien Tomarel se remémore ses plus beaux souvenirs de livres, neuf merveilleuses histoires magiques, de sa tendre enfance jusqu’à l’histoire racontée à l’un de ses fils avant qu’il ne s’endorme. Le lien entre les histoires magiques et le livre est omniprésent. (durée 30/45 minutes)

Réservation obligatoire, nombre de place limité..

2023-12-12 15:00:00 fin : 2023-12-12 15:45:00. .

Mairie de Tôtes Salle du 1er étage Place du Général de Gaulle

Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie



The Tôtes Library invites you to share a magical moment in the company of Tomarel, magician-storyteller for young and old.

Magical storyteller Tomarel recalls his fondest memories of books, nine marvelous magical stories, from his earliest childhood to the story he told one of his sons before he fell asleep. The link between magic stories and books is omnipresent (duration 30/45 minutes)

Reservations essential, places limited.

La Biblioteca Tôtes le invita a compartir un momento mágico en compañía de Tomarel, mago y cuentacuentos para grandes y pequeños.

El mago cuentacuentos Tomarel rememora sus mejores recuerdos de los libros, nueve maravillosas historias mágicas, desde su más tierna infancia hasta el cuento que le contó a uno de sus hijos antes de dormirse. El vínculo entre las historias mágicas y los libros es omnipresente. El vínculo entre los cuentos mágicos y los libros es omnipresente (duración 30/45 minutos)

Imprescindible reservar, plazas limitadas.

Die Bibliothek von Tôtes lädt Sie ein, einen magischen Moment mit Tomarel, einem magischen Geschichtenerzähler für Groß und Klein, zu verbringen.

Der magische Erzähler Tomarel erinnert sich an seine schönsten Erinnerungen an Bücher, neun wunderbare magische Geschichten, von seiner frühen Kindheit bis hin zu einer Geschichte, die er einem seiner Söhne vor dem Einschlafen erzählte. Die Verbindung zwischen den magischen Geschichten und dem Buch ist allgegenwärtig (Dauer: 30/45 Minuten)

Reservierung erforderlich, begrenzte Platzzahl.

