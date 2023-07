Histoire communale et vieilles forêts sont à découvrir dans ces visites guidées Mairie de Tilhouse Tilhouse, 16 septembre 2023, Tilhouse.

Histoire communale et vieilles forêts sont à découvrir dans ces visites guidées Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Mairie de Tilhouse Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, la commune de Tilhouse vous propose de découvrir son histoire et ses forêts à travers deux parcours commentés : « Sur les traces du 29 juin 1944 au village » et « Vieille forêt communale et zones humides ».

Mairie de Tilhouse 35 route des Baronnies, 65130 Tilhouse Tilhouse 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 39 10 49 Sur le plan historique et culturel, la commune est dans la région des Baronnies, dont le nom est issu d’une légende selon laquelle quatre seigneurs du Moyen Âge avaient pour habitude de festoyer ensemble aux sources de l’Arros, chacun d’eux gardant un pied sur sa terre et l’autre sur celle du voisin. Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par l’Arros, l’Avezaguet, le ruisseau Lahitte, le ruisseau Tilhouse et par divers autres petits cours d’eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Parking possible en mairie

