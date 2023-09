D’une guerre à l’autre à travers l’Art : 14-18 & 39-45 . Mairie de Thezillieu Plateau d’Hauteville, 15 septembre 2023, Plateau d'Hauteville.

D’une guerre à l’autre à travers l’Art : 14-18 & 39-45 . 15 – 17 septembre Mairie de Thezillieu Entrée libre , mais impossible d’accueillir plus de 10 personnes à la fois. Une réservation serait donc préférable …

L’exposition qui a commencé en juillet 2014 pour commémorer le centenaire du début de la Grande Guerre par le biais de l’art des poilus et des correspondances se poursuit actuellement et ce jusqu’en 2025 pour en plus raviver la mémoire des combattants et résistants de 39-45. Ceci toujours sous le biais des écrits et de l’art décoratif.

Elle présente entre autres choses environ 2000 douilles décorées, un art populaire qui a été très prisé partout en France de 1914 à 1945. Une collection privée issue de recherches sur plus de 30 ans et qui serait une parmi les plus grandes de France sur ce thème.

Des objets décoratifs créés par un travail manuel qui s’est perdu de nos jours mais qui était alors très partagé dans la population… : des artisans hors pair pour de multiples techniques: : douilles repoussées, douilles ciselées, douilles découpées, douilles tressées, douilles peintes, et même douilles gravées par les méthodes des maîtres verriers nancéeens … Des objets qui sont passés d’objets familliaux liés aux souvenirs à, maintenant, de vrais objets d’art qui peuvent ranimer ces périodes tragiques où était plongé la poulation européenne.

Des objets à préserver pour le futur car ils nous relient à notre Histoire.

(Attention la présentation se situe dans un espace municipal sécurisé mais restreint, la place disponible est limitée et ne permet pas, hélas, d’accueillir plus d’une dizaine de personnes à la fois … )

Mairie de Thezillieu 01110 Thezillieu Plateau d’Hauteville 01110 Thézillieu Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 64 73 75 94 https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/ain/ain-il-collectionne-les-obus-de-14-18-graves-par-les-poilus-2330113.html;https://www.leprogres.fr/societe/2021/11/11/cet-aindinois-possede-une-incroyable-collection-de-1-600-obus-sculptes;http://patrimoines.ain.fr/galerie/galerie/images/80/n:1512 [{« type »: « email », « value »: « thezialban@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0664737594 »}] Exposition consacrée aux deux guerres mondiales sous le biais artistique : objets créés par les Poilus et les combattants 39-45. (en autres choses : 2000 douilles travaillées ) Parkins place de la Mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Alain ESPIARD