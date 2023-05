Les Affiches de FOLON- En partenariat avec la Fondation Folon Mairie de St-Sébastien, 29 juin 2023, Saint-Sébastien-sur-Loire.

2023-06-29 L’Hôtel de Ville est fermé entre 12h et 13h30. Visites commentées sur demande mediation@saintsebastien.fr ou 02 40 80 86 05

Horaire : 08:30 17:30

De sa première affiche pour un court-métrage de Maurice Pialat en 1961 à sa dernière, en 2005, annonçant son exposition à Florence, Jean-Michel Folon (1934-2005) marque l’art de l’affiche et l’œil du public. Jean-Michel Folon a réalisé plus de six cents affiches qui sont autant de de chefs-d’œuvre d’inventivité, de sensibilité et de poésie. Tranchant sur les productions de son époque, tout en photos et jeux typographiques, l’artiste élabore un univers d’une rare cohérence privilégiant la simplicité du trait et la puissance émotionnelle de la couleur, encres colorées, sérigraphies ou aquarelles. Son vocabulaire se compose de quelques signes fondamentaux – flèches, personnages, masques, yeux, mains, oiseaux, etc. – qu’il assemble au gré des projets, le tout teinté d’humour et de poésie. Se détachant progressivement du monde publicitaire, Folon donne pleinement la mesure de son art pour des manifestations culturelles, scientifiques et sportives et plus encore pour les grands combats qui l’animent : la défense de l’environnement et des droits humains. Ses affiches mettent souvent en scène le personnage créé par Folon, sorte d’anti- héros aux prises avec le monde moderne et l’immensité des paysages. L’exposition présente une sélection d’une trentaine des plus belles et plus rares affiches de l’artiste grand format.

Mairie de St-Sébastien Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

https://culture.saintsebastien.fr/la-culture-a-saint-sebastien/