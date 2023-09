Octobre Rose Mairie de St-Lys Saint-Lys, 19 octobre 2023, Saint-Lys.

Octobre Rose Jeudi 19 octobre, 08h30 Mairie de St-Lys

Le mardi 19 octobre, de 8h30 à 12h00, Saint-Lys se pare de rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein lors de l’exposition sous la halle et à l’Escalys. Et quoi de mieux pour se protéger des intempéries automnales tout en montrant votre solidarité que de vous offrir un parapluie élégant et fonctionnel ? Chaque parapluie acheté représente un pas de plus vers la recherche et la prévention du cancer du sein, car tous les dons récoltés seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer. Rejoignez-nous sous la halle et à l’Escalys le 19 octobre, et ensemble, créons un monde où le cancer du sein n’est qu’un mauvais souvenir. Un parapluie, un geste, une lueur d’espoir.

Mairie de St-Lys 1 Place Nationale – Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T08:30:00+02:00 – 2023-10-19T12:00:00+02:00

