Saint-Lys en Fête Mairie de St-Lys Saint-Lys Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Lys Saint-Lys en Fête Mairie de St-Lys Saint-Lys, 25 août 2023, Saint-Lys. Saint-Lys en Fête 25 – 28 août Mairie de St-Lys Gratuit Saint-Lys se met en fête du 25 au 28 août en accueillant manèges, artistes, concerts et bals pour finir en beauté sur un feu d’artifice. Venez nombreux, ca va valser ! Mairie de St-Lys 1 Place Nationale – Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T13:00:00+02:00 – 2023-08-25T23:59:00+02:00

2023-08-28T13:00:00+02:00 – 2023-08-28T23:59:00+02:00 manèges artistes Mairie de Saint-Lys Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Lys Autres Lieu Mairie de St-Lys Adresse 1 Place Nationale - Saint-Lys Ville Saint-Lys Departement Haute-Garonne Lieu Ville Mairie de St-Lys Saint-Lys

Mairie de St-Lys Saint-Lys Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lys/