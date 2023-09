Cet évènement est passé Visites commentées d’un château du XIIIe siècle, de l’église paroissiale Saint-Saturnin et de Notre-Dame-des-Champs Mairie de Souilhe Souilhe Catégories d’Évènement: Aude

– le château dont les origines remontent au XIIIe siècle,

– l’église Saint Saturnin

– l’église Notre-Dame-des-Champs. Vous retrouverez leur histoire sur de nouveaux panneaux d’information touristique permanents inaugurés pour l’occasion ainsi qu’aux travers de visites commentées des bâtiments, exceptionnellement ouverts au public pour l’occasion, organisées toute la journée de 10h à 17h.

Un livret regroupant les informations historiques détaillées sera remis gratuitement aux visiteurs et des friandises viendront récompenser les enfants qui trouveront les réponses aux énigmes posées dans le parcours ludique accessible via des QR Codes sur place.

Un livret regroupant les informations historiques détaillées sera remis gratuitement aux visiteurs et des friandises viendront récompenser les enfants qui trouveront les réponses aux énigmes posées dans le parcours ludique accessible via des QR Codes sur place.

Autre nouveauté : un chemin de photos en extérieur sur le thème « Souilhe d'hier et d'aujourd'hui » vous permettra de découvrir d'autres faces de ce petit village du Nord-Ouest Audois. Au plaisir de vous retrouver nombreux pour cette belle journée de découvertes ! Mairie de Souilhe Place des marronniers, 11400 Souilhe Souilhe 11400 Aude Occitanie 04 68 60 04 10 https://www.souilhe.fr/

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

