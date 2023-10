Inauguration de l’exposition de costumes de scène du CADO Mairie de Sermaises Sermaises Catégories d’Évènement: Loiret

Inauguration de l'exposition de costumes de scène du CADO
Vendredi 27 octobre, 18h30
Mairie de Sermaises
Entrée libre

Une plongée dans les coulisses de la création théâtrale ! Quelles sont les contraintes du costume de théâtre ? Comment une combinaison de pilote de chasse est-elle arrivée là ? Qui patine ? Le vert porte-t-il vraiment malheur au théâtre ?

Parcourez l’exposition avec Fanny, chargée de la médiation culturelle du CADO, qui répondra à toutes ces questions et agrémentera votre visite d’anecdotes de création. Le CADO – Centre National de Création Orléans-Loiret – et la municipalité de Sermaises vous proposent un voyage à la découverte des costumes de scène issus de créations du metteur en scène Christophe Lidon et réalisés par la créatrice de costumes Chouchane Abello-Tcherpachian.

Une occasion rare de passer de l’autre côté du rideau, de découvrir ce qui se joue en coulisses. Renseignements au 02 38 39 72 92

Exposition à découvrir du 27 octobre au 27 novembre dans le hall d'accueil de la mairie de Sermaises.

Mairie de Sermaises
16 rue de Paris
45300 Sermaises

Renseignements au 02 38 39 72 92

