La 40e édition des Journées européennes du Patrimoine invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine sur le thème du patrimoine vivant et celui du sport. Durant le week-end du 16 et du 17 septembre 2023, le service Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville vous propose un programme d’activités et d’ouvertures de sites exceptionnel pour (re)découvrir le riche patrimoine du territoire. Grâce à la participation des communes membres du Pays d’art et d’histoire : Mont-L’Évêque, Fontaine-Chaalis, Ermenonville et Senlis, grâce aux partenaires culturels, aux associations, aux propriétaires privés, aux entreprises patrimoniales et aux bénévoles impliqués, ce sont près de 30 sites, des plus discrets aux plus prestigieux qui s’ouvrent à vous à travers de nombreuses animations. Le Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville appartient au réseau national des 203 Villes et Pays d’art et d’histoire.

Thème 2023 : Patrimoine vivant

• spectacle de théâtre par la Compagnie Mystère Bouffe : une traversée de l’Histoire… comique !

samedi : 15h – Place Notre-Dame

• spectacle de théâtre par la Compagnie de la Fortune : « Le patrimoine : des monuments et des hommes ».

dimanche : 15h – Place Notre-Dame

• Concert de l’Harmonie du Conservatoire municipale

samedi : 17h – Chapelle Saint-Frambourg

• Salon des métiers d’Art

samedi et dimanche : 11h-18h

Temps forts

• Exposition « senlis un artiste : Regards sur la ville »

samedi et dimanche : 11h-18h

• Balade à vélo « Chantilly-Senlis, au fil de l’eau »

dimanche : 14h – Départ de Chantilly – Rond point des Lions

• 200 ans de la Compagnie d’Arc de Senlis Montauban

samedi et dimanche : 11h-18h

• Regards croisés sur les collections du musée d’Art et d’Archéologie

samedi et dimanche : 10h-19h – Musée d’Art et d’Archéologie

• Chasse au trésor au musée d’Art et d’Archéologie

samedi et dimanche : 10h-19h – Musée d’Art et d’Archéologie

• Exposition : « Haut comme trois pommes : le musée à hauteur d’enfants. La grande cavalcade »

samedi et dimanche : 10h-19h – Musée de la Vénerie

• Dégustation culinaire (chocolats, miel, cotignacs…)

samedi : 15h30 / dimanche : 11h & 15h

• Exposition « L’histoire des Rendez-Vous de Septembre à Senlis » par l’Association La Mémoire Senlisienne

samedi et dimanche : 11h-18h

Voyage au temps des Premiers rois de France

• Visite de la crypte de la Cathédrale Notre-Dame de Senlis

samedi et dimanche : 14h-18h – Cathédrale Notre-Dame

• Visite de la cave du Musée de la Vénerie

samedi et dimanche : 14h-18h – Parc du Château Royal

• Visite du clocher de l’Espace Saint-Pierre

samedi et dimanche : 14h-18h – Place Saint-Pierre

Ouvertures de sites en accès libre

• Musée d’Art et d’Archéologie

samedi et dimanche : 10h-19h – Place Notre-Dame

• Musée de la Vénerie

samedi et dimanche : 10h-19h – Parc du Château Royal

• Musée des Spahis

samedi et dimanche : 10h-19h – Place du Parvis Notre-Dame

• Lycée Saint-Vincent

samedi et dimanche : 11h-17h – 30 rue de Meaux

• Collège Anne-Marie Javouhey

samedi et dimanche : 14h-18h – 6 Rue Anne Marie Javouhey

• Chapelle-Royale Saint Frambourg – Fondation Cziffra

samedi et dimanche : 14h-18h – 10 place Saint-Frambourg

• Les Arènes de Senlis

samedi : 14h-18h et dimanche : 10h-18h – 22 place des Arènes

Activités et visites

• Visite des Grandes Orgues par Marc Sacrispeyre, organiste

samedi et dimanche : 14h-17h30 – Cathédrale Notre-Dame

• Exposition de l’artiste français Arnaud Liard

Samedi : 10h-12h et de 15h-19h / Dimanche : 10h-13h – Galerie Dufois, 8 Place Henri IV

• Visites guidées découverte de Senlis

Samedi : 15h30 / Dimanche : 11h & 15h – Office de Tourisme

• Fondation Francès

Samedi : 11h-19h / Dimanche : 10h – 18h – 27 rue Saint-Pierre

• Festival play it again : projection du film « peau d’âne »

samedi : 20h30 – Cinéma de Senlis

Ouvertures de propriétés privées

• Hôtel particulier

samedi et dimanche : 14h-18h – 17 rue du Chat Harêt

• Le Doyenne

samedi et dimanche : 14h-17h – 10 rue Sainte-Prothaise

• Hôtel Duquesne

samedi et dimanche : 14h-18h – 7 rue de la Chancellerie

• Parc historique d’Ognon

Samedi : 14h-18h / Dimanche : 10h-18h – 7 rue du parc d’Ognon, 60810 Ognon

Ouvertures de sites – Mont-L’Évêque

• Parc du château de Mont-l’Évêque

Ouvert du lundi au dimanche : 9h-19h – 6 Rue de Meaux, 60300 Mont-l’Évêque

• Église Saint-Germain de Mont-l’Évêque

Samedi : 10h-12h & 14h-18h / Dimanche : 14h-18h – Rue de l’église, 60300 Mont-l’Évêque

Ouvertures de sites – Fontaine-Chaalis

• Abbaye Royale de Chaalis – Institut de France

Samedi et Dimanche : 10h-18h – Abbaye de Chaalis, 60300 Fontaine-Chaalis

• Église Saint-Saturnin

Samedi et Dimanche : 10h-12h / 14h-18h – Grand Rue, 60300 Fontaine-Chaalis

Ouvertures de sites – Ermenonville

• Parc Jean-Jacques Rousseau

Dimanche à 14h30 : Visite guidée « Découverte du patrimoine naturel et culturel du Parc Jean-Jacques Rousseau » en partenariat avec le CAUE et le CPIE.

dimanche à 16h : Visite guidée « Découverte de la gestion paysagère du Parc Jean-Jacques Rousseau par les équipes du Conseil départemental de l’Oise ».

Samedi et dimanche : 11h-18h en visite libre

1 Rue René de Girardin, 60950 Ermenonville

• Église Saint-Martin d’Ermenonville

Samedi et Dimanche : 9h-18h – Place de l’Église, 60950 Ermenonville

• « Histoire d’Ermenonville par la carte postale »

Samedi et dimanche : 11h-18h – 2 bis rue René de Girardin

• Animation : « Il était une fois… les lavoirs D’autrefois et celui d’Ermenonville en particulier »

Samedi et dimanche : RDV à 15h – Sur le pont du lavoir (à côté du Parc JJR et face à la Maison Joseph II)

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine sur www.ville-senlis.fr/JEP-2023.

