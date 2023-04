Exposition Comité de Jumelage de Senlis Mairie de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Exposition Comité de Jumelage de Senlis Mairie de Senlis, 30 mars 2023, Senlis. Exposition Comité de Jumelage de Senlis 30 mars – 28 avril Mairie de Senlis Entrée libre et gratuite Du 9 au 16 juillet 2022 s’est déroulé le Youth Art Camp, un camp de vacances centré sur l’art, à Langenfeld.

Les participants, âgés de 14 à 18 ans, venaient de différentes villes d’Europe toutes jumelées à Langenfeld, dont Senlis. C’est grâce au comité de jumelage de Senlis que cet échange a été possible.

Cette semaine enrichissante leur a permis de trouver leur propre style artistique, mais aussi de créer des liens amicaux.

Jusque fin avril, les productions de ces jeunes artistes sont exposées dans le patio de la mairie de Senlis. Venez vite les découvrir ! Mairie de Senlis 3 Place Henri IV 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T09:00:00+02:00 – 2023-03-30T17:00:00+02:00

2023-04-28T09:00:00+02:00 – 2023-04-28T17:00:00+02:00 Exposition Jumelage

