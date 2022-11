Conseil Municipal Mairie de Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Conseil Municipal Mairie de Senlis, 10 novembre 2022, Senlis. Conseil Municipal Jeudi 10 novembre, 19h00 Mairie de Senlis

Entrée libre

Le conseil municipal de la Ville de Senlis se tient en salle d’honneur de la mairie. Mairie de Senlis 3 Place Henri IV 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://bit.ly/39Z9sSl »}] Il est rediffusé en direct sur la page YouTube de la ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T19:00:00+01:00

2022-11-10T21:00:00+01:00

