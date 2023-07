Savigny-sous-Faye : un trésor patrimonial à découvrir dans le Lencloîtrais Mairie de Savigny-sous-Faye Savigny-sous-Faye, 17 septembre 2023, Savigny-sous-Faye.

Savigny-sous-Faye : un trésor patrimonial à découvrir dans le Lencloîtrais Dimanche 17 septembre, 14h00 Mairie de Savigny-sous-Faye Gratuit. Sur inscription.

Venez découvrir le village de Savigny-sous-Faye, situé à l’ouest de Châtellerault, dans la région du Lencloîtrais.

L’église, d’origine romane, a été partiellement remaniée au XVe siècle et abrite plusieurs œuvres remarquables, dont un imposant retable du XVIIe siècle et une châsse renfermant une statue en cire de saint Fort. Le bourg compte également d’autres sites intéressants, tels que le cimetière, le bureau de poste et la mairie-école.

Les hameaux de Savigny-sous-Faye regorgent également de trésors patrimoniaux, notamment d’anciennes fermes, de pigeonniers, ainsi que du quartier historique de la gare. Vous pourrez également découvrir les nombreuses caves creusées dans le calcaire à Cezay et la Fuye, ainsi que les deux châteaux construits au XIXe siècle…

La commune de Savigny-sous-Faye est une petite commune Picto-Charentaise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

