Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée de Sauveterre avec portes ouvertes de propriétés privées Mairie de Sauveterre Sauveterre-de-Béarn, 17 septembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Laissez-vous guider et partez à la découverte des monuments incontournables de la cité de Sauveterre-de-Béarn et de plusieurs lieux habituellement fermés au public..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:30:00. EUR.

Mairie de Sauveterre

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Let us guide you on a tour of the must-see monuments in Sauveterre-de-Béarn and a number of places that are usually closed to the public.

Permítanos guiarle en una visita guiada por los monumentos imprescindibles de Sauveterre-de-Béarn y por varios lugares que suelen estar cerrados al público.

Lassen Sie sich führen und entdecken Sie die unumgänglichen Sehenswürdigkeiten der Stadt Sauveterre-de-Béarn und mehrere Orte, die normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossen sind.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Béarn des Gaves