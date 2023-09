Cet évènement est passé Visite commentée de la cave à neige Mairie de Sathonay-village sous-sols Sathonay-Village Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Sathonay-Village Visite commentée de la cave à neige Mairie de Sathonay-village sous-sols Sathonay-Village, 16 septembre 2023, Sathonay-Village. Visite commentée de la cave à neige 16 et 17 septembre Mairie de Sathonay-village sous-sols Entrée libre Cave sphérique du 19e siècle située au sous-sol de la mairie et construite vers 1870 pour recevoir, en hiver, la neige qui était damée pour la transformer en glace. Mairie de Sathonay-village sous-sols 1 rue Saint-Maurice, 69580 Sathonay-Village Sathonay-Village 69580 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 22 67 91 Comment vivions-nous à Sathonay au siècle dernier ? Deux nouvelles salles : les pompiers et l’école en plus des anciennes : l’agriculture, l’artisanat, la vigne, la famille. pas d’accès pour handicapés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

