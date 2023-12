Opération Collecte de Noël Mairie de Saintines Saintines Catégories d’Évènement: Oise

Opération Collecte de Noël
Vendredi 15 décembre, 17h00
Mairie de Saintines

2023-12-15T17:00:00+01:00 – 2023-12-15T18:00:00+01:00

Fin : 2023-12-15T17:00:00+01:00 – 2023-12-15T18:00:00+01:00 Les élus de la MSA Picardie ont décidé de se mobiliser et d’organiser une collecte de jouets. Les jouets sont distribués lors de l’arbre de Noël de l’épicerie solidaire de la vallée de l’automne située à Bethisy-St-Pierre (60320) le vendredi 15 décembre à 17h. Mairie de Saintines Mairie de saintines Saintines 60410 Oise Hauts-de-France Détails Catégories d’Évènement: Oise, Saintines Autres Code postal 60410 Lieu Mairie de Saintines Adresse Mairie de saintines Ville Saintines Departement Oise Lieu Ville Mairie de Saintines Saintines Latitude 49.306836 Longitude 2.768834 latitude longitude 49.306836;2.768834

