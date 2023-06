Découvrez le circuit : « Raconte-moi ton village », en compagnie de l’archéologue-médiatrice Véronique Canut Mairie de Sainte-Valière Sainte-Valière, 16 septembre 2023, Sainte-Valière.

Découvrez le circuit : « Raconte-moi ton village », en compagnie de l’archéologue-médiatrice Véronique Canut Samedi 16 septembre, 09h00 Mairie de Sainte-Valière Gratuit. Entrée libre.

Au travers d’une balade commentée au coeur du village découvrez son riche passé. Inauguration municipale d’une signalétique conçue par les acteurs du village.

Mairie de Sainte-Valière Place de l’église, 11120 Sainte-Valière Sainte-Valière 11120 Aude Occitanie 06 33 49 07 73 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064448541455 Sainte-Valière redécouvre son histoire à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023.

Véronique Canut, archéologue-médiatrice, sera chargée de commenter le circuit intitulé : « Raconte-moi ton village », qui sera inauguré le même jour.

Ce circuit, porté par l’association Camins à la demande de la mairie, présente une originalité : il rassemble les habitants de la commune, des enfants aux aînés, ainsi que les natifs et les nouveaux arrivants.

Il réunit également les associations engagées dans la valorisation du patrimoine matériel et immatériel du village, ainsi que les artistes, artisans, réalisateurs et historiens locaux.

Cette journée d’inauguration marquera la mise en place de 6 panneaux, qui fourniront des informations en français, en anglais et en occitan. Ces panneaux seront illustrés de cartes postales anciennes, de photos et d’aquarelles originales, et chacun d’entre eux sera muni d’un QR code.

Véronique Canut abordera également les développements et les perspectives de cette valorisation à travers les films actuellement en cours de réalisation.

Pour compléter la visite du village, une exposition sera organisée à la mairie, présentant les différents aspects du projet ainsi que les sources communales ayant contribué à sa réalisation. Parking de l’école.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

©Cauquil