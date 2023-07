Festival du Gwoka Mairie de Sainte-Anne Sainte-Anne, 6 juillet 2023, Sainte-Anne.

Festival du Gwoka 6 – 15 juillet Mairie de Sainte-Anne

36 ème édition du Festival de Gwoka organisé par le Comité d’Animation Sportive et Culturelle (CASC) du 6 au 14 juillet 2023 à Sainte-Anne.

La CARL accompagne l’association CASC pour cet évènement d’envergure, une programmation riche à travers plusieurs disciplines autour du patrimoine culturel immatériel de la Guadeloupe :

Exposition itinérante à “Sainte-Anne et à travers la Guadeloupe »

« 20 ans de photos du FGK » de Laurent de Bompuis

« Rétrospective du FGK » (visuel, banderole, programme, photos,…)

Projections de films

« Gwoka à l’UNESCO »

« Soirée LEWOZ du CASC de 1993 et 1994 : Léwoz d’Indestwas et Léwoz

grajé mannyok »

Grand bal de Quadrille sur la place de la mairie de Sainte-Anne

Lyanaj avec l’ANASA autour de la voile traditionnelle et des chants marins

Témoignages du monde de la culture et de la littérature sur Félix COTELLON

Rencontres poétiques et littéraires

Soirées musicales et moments de partage en lyannaj avec nos invités de

l’extérieur (Caraïbe, Inde, Afrique)

Gran Kozé-Bokantaj

« Quelle Politique culturelle pour sauvegarder le PCI de Guadeloupe ?

« Gwoka et création : Quels sont les leviers de la créativité et de la

production ? »

Mairie de Sainte-Anne sainte anne Place Schoelcher Sainte-Anne 97180 Guadeloupe Guadeloupe 05 90 85 48 60 http://www.villedesainte-anne.fr L’hôtel de ville est patrimoine représentatif de la citoyenneté. De simple maison en bois, il est devenu au fil du temps un bâtiment en dur en 1954. Tout d’abord école, il est devenu hôtel de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T00:30:00+02:00 – 2023-07-07T04:00:00+02:00

2023-07-16T00:30:00+02:00 – 2023-07-16T04:00:00+02:00

©FESTIVAL DE GWOKA