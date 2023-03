Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des 30 000 morts d’Afrique du Nord Mairie de Saint-Pryvé Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des 30 000 morts d’Afrique du Nord Mairie de Saint-Pryvé Saint-Mesmin, 19 mars 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des 30 000 morts d’Afrique du Nord Dimanche 19 mars, 10h30 Mairie de Saint-Pryvé Saint-Mesmin Entrée libre Mairie de Saint-Pryvé Saint-Mesmin 215 route de Saint-Mesmin 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T10:30:00+01:00 – 2023-03-19T11:30:00+01:00

2023-03-19T10:30:00+01:00 – 2023-03-19T11:30:00+01:00 commémoration souvenir Fnaca

