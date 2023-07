Saint-Paul au Moyen Âge. Visite de l’ancien prieuré Mairie de Saint-Paul-en-Chablais Saint-Paul-en-Chablais Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Saint-Paul-en-Chablais Saint-Paul au Moyen Âge. Visite de l’ancien prieuré Mairie de Saint-Paul-en-Chablais Saint-Paul-en-Chablais, 16 septembre 2023, Saint-Paul-en-Chablais. Saint-Paul au Moyen Âge. Visite de l’ancien prieuré 16 et 17 septembre Mairie de Saint-Paul-en-Chablais sans inscription Depuis mars 2022, l’ancien prieuré Saint-Paul, composé de l’église et de la maison des sœurs, est inscrit au titre des monuments historiques ! Venez découvrir l’histoire de ces remarquables bâtiments ! Mairie de Saint-Paul-en-Chablais saint-paul-en-chablais Saint-Paul-en-Chablais 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 75 28 17 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 CCPEVA Pays d’art et d’histoire Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Saint-Paul-en-Chablais Autres Lieu Mairie de Saint-Paul-en-Chablais Adresse saint-paul-en-chablais Ville Saint-Paul-en-Chablais Departement Haute-Savoie Lieu Ville Mairie de Saint-Paul-en-Chablais Saint-Paul-en-Chablais

Mairie de Saint-Paul-en-Chablais Saint-Paul-en-Chablais Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-en-chablais/