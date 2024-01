[Conférence] Tintin et Hergé, quand la BD rencontre l’histoire Mairie de Saint-Martin-en-Campagne Petit-Caux, vendredi 19 janvier 2024.

Petit-Caux Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19

Dans la famille des bandes dessinées, Tintin tient une place importante, tant ses aventures ont bercé des générations d’enfants, devenus grands. La Syldavie, la célèbre fusée rouge et blanche ou encore le Professeur Tournesol… autant de pays et de personnages imaginés par le père de Tintin, Hergé.

Mais saviez-vous que Georges Rémi, de son vrai nom, s’est inspiré de faits historiques et de personnages de son temps pour créer les aventures de Tintin ? Des conflits politiques de son temps en passant par les rencontres qui l’ont bouleversé, cette conférence proposé par Mathilde Bellec vous permettra de découvrir comment Hergé a placé Tintin au cœur de l’Histoire.

Dans la famille des bandes dessinées, Tintin tient une place importante, tant ses aventures ont bercé des générations d’enfants, devenus grands. La Syldavie, la célèbre fusée rouge et blanche ou encore le Professeur Tournesol… autant de pays et de personnages imaginés par le père de Tintin, Hergé.

Mais saviez-vous que Georges Rémi, de son vrai nom, s’est inspiré de faits historiques et de personnages de son temps pour créer les aventures de Tintin ? Des conflits politiques de son temps en passant par les rencontres qui l’ont bouleversé, cette conférence proposé par Mathilde Bellec vous permettra de découvrir comment Hergé a placé Tintin au cœur de l’Histoire.

.

Mairie de Saint-Martin-en-Campagne

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie