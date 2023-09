Découverte de l’histoire du Bas-Pian Mairie de Saint-Macaire Saint-Macaire Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Macaire Découverte de l’histoire du Bas-Pian Mairie de Saint-Macaire Saint-Macaire, 17 septembre 2023, Saint-Macaire. Découverte de l’histoire du Bas-Pian Dimanche 17 septembre, 10h30 Mairie de Saint-Macaire Gratuit. Entrée libre. Découverte de l’histoire du Bas-Pian en compagnie de Stéphane Cocquet. Le départ est prévu place de la liberté à l’entrée du cours de la République.

Organisée par l’association de patrimoine piannaise A2PMP. Mairie de Saint-Macaire 8 allées des tilleuls, 33490 Saint-Macaire Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine Les expositions se font principalement au 1er étage de la mairie (salle des mariages). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Gironde, Saint-Macaire

Lieu Mairie de Saint-Macaire
Adresse 8 allées des tilleuls, 33490 Saint-Macaire
Ville Saint-Macaire
Departement Gironde

