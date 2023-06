Exposition : la métallurgie de jadis à aujourd’hui Mairie de Saint Laurent du Pont Saint-Laurent-du-Pont Saint-Laurent-du-Pont Catégories d’Évènement: Isère

Saint-Laurent-du-Pont Exposition : la métallurgie de jadis à aujourd’hui Mairie de Saint Laurent du Pont Saint-Laurent-du-Pont, 15 septembre 2023, Saint-Laurent-du-Pont. Exposition : la métallurgie de jadis à aujourd’hui 15 – 17 septembre Mairie de Saint Laurent du Pont Une exposition sur la métallurgie en Chartreuse du 17ème au 21ème siècle dans la demeure même, qui autrefois était la maison de la famille Paturle, précuseur de la métallurgie en Chartreuse. Mairie de Saint Laurent du Pont 1 rue Pasteur 38380 Saint Laurent du pont Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://saintlaurentdupont.fr/ Ancienne maison de la Famille Paturle, aujourd’hui la batisse accueil les bureaux administratifs de l’Hôtel de Ville. Présence de parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Parc Naturel Régional de Chartreuse & Association La Vertevelle Détails Catégories d’Évènement: Isère, Saint-Laurent-du-Pont Autres Lieu Mairie de Saint Laurent du Pont Adresse 1 rue Pasteur 38380 Saint Laurent du pont Ville Saint-Laurent-du-Pont Departement Isère Lieu Ville Mairie de Saint Laurent du Pont Saint-Laurent-du-Pont

Mairie de Saint Laurent du Pont Saint-Laurent-du-Pont Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-du-pont/

Exposition : la métallurgie de jadis à aujourd’hui Mairie de Saint Laurent du Pont Saint-Laurent-du-Pont 2023-09-15 was last modified: by Exposition : la métallurgie de jadis à aujourd’hui Mairie de Saint Laurent du Pont Saint-Laurent-du-Pont Mairie de Saint Laurent du Pont Saint-Laurent-du-Pont 15 septembre 2023