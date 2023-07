Jeu de piste pour enfants Mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port, 17 septembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Jeu de piste pour enfants Dimanche 17 septembre, 10h30 Mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port Gratuit. Entrée libre.

Découvrez le patrimoine grace à un jeu de piste : le jeu des 7 erreurs ! Il suffit de bien regarder l’image du haut pour trouver les 7 erreurs qui se sont glissées dans l’image du bas. Pour apprendre tout en s’amusant !

Cet événement est proposé par l’association Terres de Navarre.

Mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port 13 place Charles de Gaulle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 37 00 92 Saint-Jean-Pied-de-Port, aussi appelé Pays de Cize, est la région de Basse-Navarre qui s’articule autour du village de Saint-Jean-Pied-Port, classé parmi les Plus Beaux Villages de France

Bordée par la frontière espagnole d’un côté et par la vallée de Saint-Etienne de Baïgorry de l’autre, cette région est traversée par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et le GR 10. C’est également le pays de l’AOP Irouléguy, dont on peut admirer les vignes en terrasse à flanc de montagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

