Danses basques par Garaztarrak Samedi 16 septembre, 15h00 Mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port Gratuit. Entrée libre.

L’association de danses basques Garaztarrak vous propose un petit spectacle place de la mairie !

Les danses basques constituent une partie très importante de la culture basque et la base de son folklore. Chaque territoire historique, ou province, a ses particularités. Chaque village possède sa danse qu’il a coutume d’interpréter au cours de ses fêtes principales ou lors de festivités telles que les carnavals, très présents dans les sept provinces. Quelques-unes d’entre elles sont très anciennes, leurs origines se perdant dans la nuit des temps, d’autres sont des arrangements plus ou moins modernes de danses traditionnelles, et certaines sont de nouvelles chorégraphies sur des bases populaires.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cette tradition et cet art ancestral.

Mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port 13 place Charles de Gaulle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 37 00 92 Saint-Jean-Pied-de-Port, aussi appelé Pays de Cize, est la région de Basse-Navarre qui s’articule autour du village de Saint-Jean-Pied-Port, classé parmi les Plus Beaux Villages de France

Bordée par la frontière espagnole d’un côté et par la vallée de Saint-Etienne de Baïgorry de l’autre, cette région est traversée par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et le GR 10. C’est également le pays de l’AOP Irouléguy, dont on peut admirer les vignes en terrasse à flanc de montagne.

