Visite guidée du quartier de la gare et d'Ugange

Samedi 16 septembre, 14h00
Mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port
Gratuit. Entrée libre.

Découvrez ou redécouvrez cles quartiers de la gare et d'Ugange, peu connus. Profitez d'une visite commentée par l'association Terres de Navarre.

Mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port
13 place Charles de Gaulle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
Saint-Jean-Pied-de-Port
64220
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine

Saint-Jean-Pied-de-Port, aussi appelé Pays de Cize, est la région de Basse-Navarre qui s'articule autour du village de Saint-Jean-Pied-Port, classé parmi les Plus Beaux Villages de France Bordée par la frontière espagnole d'un côté et par la vallée de Saint-Etienne de Baïgorry de l'autre, cette région est traversée par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et le GR 10. C'est également le pays de l'AOP Irouléguy, dont on peut admirer les vignes en terrasse à flanc de montagne.

