Informations pratiques :

Gratuit, sur inscription

Vendredi 13 octobre 2023, de 9h à 12h,

à la mairie, boulevard Aristide Briand, Saint-Jean-Bonnefonds

Plus d’informations

au 04 77 01 35 24 ou cyberbaseloiresud[@]gmail.com

https://loire.info-jeunes.fr/ateliers-numeriques-rendre-son-cv-visible

Les autres ateliers auront lieux au même endroit et à la même heure :

2. Organiser sa recherche d’emploi et répondre à une offre – le 20 octobre

3. Pôle Emploi sur ton smartphone et l’Emploi store – le 27 octobre,

4. Esquiver les arnaques à l’emploi, le 3 novembre.

Mairie de Saint-Jean Bonnefonds Boulevard Aristide Briand, Saint-Jean-Bonnefonds

Emploi