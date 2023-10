Soirée halloween Mairie de Saint-Germier Saint-Germier, 27 octobre 2023, Saint-Germier.

Saint-Germier,Deux-Sèvres

Soirée Halloween avec une multitude d’animations : concours du déguisement le plus terrifiant, concours de la meilleure sculpture de citrouille, méga boom, jeu de manoir, et beaucoup d’autres encore !!!

OUVERTURE à 18h30, entrée gratuite.

Mairie de Saint-Germier

Saint-Germier 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Halloween party with lots of entertainment: scariest costume contest, best pumpkin carving contest, mega boom, mansion game, and lots more!

OPENING at 6.30pm, free admission

Noche de Halloween con muchas actividades: concurso al disfraz más terrorífico, concurso a la mejor talla de calabaza, mega boom, juego de la casa solariega, ¡y mucho más!

INAUGURACIÓN a las 18.30 h, entrada gratuita

Halloween-Abend mit einer Vielzahl von Animationen: Wettbewerb um das gruseligste Kostüm, Wettbewerb um die beste Kürbisschnitzerei, Megaboom, Manoir-Spiel und vieles mehr!!!

ERÖFFNUNG um 18:30 Uhr, freier Eintritt

