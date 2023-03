A Petits Pas à Saint Etienne de Gourags mairie de Saint Etienne de Gourags, 23 mars 2023, Saint-Étienne de Gourgas.

A Petits Pas à Saint Etienne de Gourags Jeudi 23 mars, 08h30 mairie de Saint Etienne de Gourags

A Petits Pas est un lieu de socialisation et de jeux, adapté aux très jeunes enfants (jeux libres, parcours de motricité, coin lecture….).

C’est un lieu de rencontre convivial, de partage d’idées, d’échanges entre parents…

Un accueil par une équipe de professionnels, à l’écoute et disponible pour échanger autour des joies et des difficultés rencontrées au quotidien.

Un temps de passerelle, avant la halte -garderie, l’assistante maternelle ou l’école.

Rendez-vous le mardi 21 et le mercredi 22 mars de 8h30 à 12h30 à la salle du conseil de la mairie de St Etienne de Gourags

Sans inscription et gratuit.

Dans le cadre de la semaine de la PEtite Enfance, un programme d’activité et de jeux sont proposés sur le thème POP !

Des activités ludiques et sensorielles hautes en couleurs, en sons, en mouvements et en éclats de rire !

34700 Saint-Étienne de Gourgas

