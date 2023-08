Patrimoine disparu, patrimoine vivant Mairie de Saint-Chinian Saint-Chinian, 16 septembre 2023, Saint-Chinian.

La gare, la distillerie et l’ancienne école communale étaient autrefois des monuments majeurs de Saint-Chinian, mais ils ont aujourd’hui disparu ou sont désaffectés. Ils demeurent cependant bien vivants dans la mémoire des habitants de Saint-Chinian. Écoutons-les égrener leurs souvenirs…

Mairie de Saint-Chinian 1 Grand Rue, 34360 Saint-Chinian

La mairie se situe depuis 1885 à la place de l'ancienne abbaye bénédictine du IXe siècle, dédiée à saint Anian. Aujourd'hui, il n'en reste aucune trace. Modeste, elle hébergeait douze moines et reste prospère jusqu'au XIIIe siècle, époque à laquelle son cloître aurait été construit. À l'intérieur, l'escalier principal est orné de fresques en trompe l'oeil et mène à la médiathèque. Le jardin de la mairie était autrefois le potager et le jardin d'agrément des moines.

L’ancienne église abbatiale a été pillée et dévastée pendant la Révolution française, où elle a été amputée de son abside. Elle est désormais utilisée comme salle polyvalente.

En 2005, le cloître a été rénové et classé aux Bâtiments de France. Sa fontaine et son jardin vous invitent à un moment de détente rafraîchissant.

