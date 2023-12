Festivités de Noël à Saint-Céré : lecture de contes Mairie de Saint-Céré Saint-Céré, 30 décembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré Lot

Début : 2023-12-30 16:00:00

Saint-Céré se mets aux couleurs des Fêtes sur le mois de Décembre et début Janvier 2024, pour le passage vers la Nouvelle année !.

Samedi 30 décembre, chalet en bois sur le Parvis de la Mairie

à 16h, lecture de contes par l’Arbreacontes : Fanny, Marc et Claire

pour les enfants à partir de 8 ans mais pas que … gratuit – replis à la MDA en cas de mauvais temps

Mairie de Saint-Céré

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



