Bal populaire et familial du 14 juillet Mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf, dimanche 14 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-14T19:30:00+02:00 – 2024-07-14T23:30:00+02:00

A l’occasion de la Fête Nationale du 14 juillet, la Ville vous propose un bal populaire et familial sur la place de l’Hôtel de Ville de 19h30 à 23h. Animation par un orchestre de musiciens. La soirée sera clôturée par une marche aux flambeaux avec les enfants présents.

A noter : Restauration et buvette sur place à partir de 19h30 organisée par le Comité des Fêtes et les sapeurs pompiers de Saint-Aubin.

