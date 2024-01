Salon de Printemps : nouveau “Parcours en ville” Mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf, samedi 13 avril 2024.

Salon de Printemps : nouveau “Parcours en ville” 60 artistes, peintres et sculpteurs présentent leurs œuvres 13 – 20 avril Mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

La Société des artistes Elbeuf Boucle de Seine (SAEBS) en partenariat avec la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et la Métropole Rouen Normandie vous propose son Salon de Printemps du samedi 13 au dimanche 21 avril.

Fort de son expérience de l’an passé, le Salon de printemps renouvelle son exposition “Parcours en ville” qui a remporté un vif succès l’an dernier.

Au total, ce sont plus de 60 artistes, peintres et sculpteurs de la Société des Artistes Elbeuf Boucle de Seine qui présenteront leurs œuvres à la salle des fêtes, en Mairie, à la médiathèque, à l’École de musique (EMDAE), à la résidence seniors « La Roze de Seine » ainsi que dans les vitrines de différents commerçants de la Ville.

Horaires et lieux :

Salle des Fêtes : de 14h à 18h

Mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ; le samedi de 10h à 12h.

EMDAE et Roze de Seine : aux horaires d’ouverture

